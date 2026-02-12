Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Avanza la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.
Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Metlen Energy & Metals
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)