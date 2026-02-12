Milano 10:12
46.889 +0,81%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:12
10.522 +0,48%
Francoforte 10:12
25.166 +1,25%

Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Avanza la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.

Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Metlen Energy & Metals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```