Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di Metlen Energy & Metals
evidenzia un declino dei corsi verso area 34,78 Euro con prima area di resistenza vista a 35,98. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)