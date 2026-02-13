Milano 14:16
Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.

Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Metlen Energy & Metals evidenzia un declino dei corsi verso area 34,78 Euro con prima area di resistenza vista a 35,98. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,12.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
