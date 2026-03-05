Milano 12:01
45.503 +0,37%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:02
10.594 +0,25%
Francoforte 12:01
24.277 +0,30%

Londra: rosso per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Metlen Energy & Metals
Sottotono la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che passa di mano con un calo del 3,19%.
Condividi
```