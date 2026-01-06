New York: ingrana la marcia Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Nasdaq 100

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 6,66%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 204,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 192,2. L'equilibrata forza rialzista delè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 217,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)