New York: ingrana la marcia Western Digital

(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che passa di mano con un aumento del 6,66%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital
rispetto all'indice di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 204,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 192,2. L'equilibrata forza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 217,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)