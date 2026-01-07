New York: seduta difficile per Western Digital

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,22% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Western Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,12%, rispetto a +0,85% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 208,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 193,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 224,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)