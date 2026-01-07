New York: seduta difficile per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Nasdaq 100

Western Digital

indice dei titoli tecnologici USA

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,22% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,12%, rispetto a +0,85% dell').Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 208,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 193,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 224,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)