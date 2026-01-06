Milano 14:54
46.020 +0,38%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:54
10.110 +1,06%
Francoforte 14:54
24.944 +0,30%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto sanitario italiano

L'Indice delle aziende sanitarie guadagna l'1,14% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 188.783,31 punti.
