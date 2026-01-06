Milano 14:56
Piazza Affari: scambi in positivo per Technogym

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, con una variazione percentuale del 2,59%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technogym più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo di Technogym mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 16,79 Euro e supporto a 16,35. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 17,23.

