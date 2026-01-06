Piazza Affari: scambi in positivo per Technogym

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, con una variazione percentuale del 2,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technogym
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'andamento di breve periodo di Technogym
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 16,79 Euro e supporto a 16,35. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 17,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)