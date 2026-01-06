Piazza Affari: scambi in positivo per Technogym

leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,59%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 16,79 Euro e supporto a 16,35. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 17,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)