Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

PMI composito Unione Europea in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI composito Unione Europea in dicembre
Unione Europea, PMI composito in dicembre pari a 51,5 punti, in calo rispetto al precedente 52,8 punti (la previsione era 51,9 punti).
Condividi
```