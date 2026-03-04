Milano 11:44
45.105 +1,43%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:44
10.531 +0,45%
Francoforte 11:44
24.152 +1,52%

PMI composito Unione Europea in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI composito Unione Europea in febbraio
Unione Europea, PMI composito in febbraio pari a 51,9 punti, in aumento rispetto al precedente 51,3 punti (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```