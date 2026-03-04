Milano
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 12.01
Unione Europea, PMI servizi in febbraio
04 marzo 2026 - 10.05
Unione Europea,
PMI servizi in febbraio pari a 51,9 punti
, in aumento rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 51,8 punti).
