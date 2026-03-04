Milano 11:45
45.092 +1,40%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:45
10.528 +0,42%
Francoforte 11:44
24.152 +1,52%

Unione Europea, PMI servizi in febbraio

Unione Europea, PMI servizi in febbraio pari a 51,9 punti, in aumento rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 51,8 punti).
