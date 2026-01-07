Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che conclude in progresso dello 0,69%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 32.076,4. Rischio di discesa fino a 30.858,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 33.294,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)