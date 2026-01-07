Milano 13:18
45.660 -0,20%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:19
10.059 -0,62%
Francoforte 13:18
25.039 +0,59%

Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 6/01/2026

Finanza
Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 6/01/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 6/01/2026 è stato pari a 3,56 miliardi di euro, in calo di 667,3 milioni, rispetto ai 4,23 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,67 miliardi di azioni, rispetto ai 0,68 miliardi precedenti.

Su 755 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 277 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 434. Invariate le rimanenti 44 azioni.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
Condividi
```