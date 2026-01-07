Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 6/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 6/01/2026 è stato pari a 3,56 miliardi di euro, in calo di 667,3 milioni, rispetto ai 4,23 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,67 miliardi di azioni, rispetto ai 0,68 miliardi precedenti.Su 755 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 277 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 434. Invariate le rimanenti 44 azioni.