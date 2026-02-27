Milano 9:36
47.474 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:36
10.889 +0,39%
25.306 +0,07%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 26/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,15 miliardi di euro, con un incremento di ben 477,9 milioni, pari al 13,00% rispetto ai precedenti 3,68 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi azioni della seduta precedente a 0,66 miliardi.

Su 742 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 310 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 389 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 43 azioni del listino milanese.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
