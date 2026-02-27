Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 26/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,15 miliardi di euro, con un incremento di ben 477,9 milioni, pari al 13,00% rispetto ai precedenti 3,68 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi azioni della seduta precedente a 0,66 miliardi.Su 742 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 310 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 389 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 43 azioni del listino milanese.