Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 19/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,78 miliardi di euro, con un incremento di ben 934,2 milioni, pari al 24,28%, rispetto ai precedenti 3,85 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,62 miliardi.

Su 744 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 410 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 283 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 51 azioni del listino milanese.



