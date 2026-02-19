Milano 9:20
46.264 -0,21%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:20
10.658 -0,27%
25.220 -0,23%

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 18/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,85 miliardi di euro, con un incremento di ben 591,9 milioni, pari al 18,17%, rispetto ai precedenti 3,26 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,58 miliardi.

Su 751 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 245 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 453 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 53 azioni del listino milanese.



