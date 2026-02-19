Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 18/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,85 miliardi di euro, con un incremento di ben 591,9 milioni, pari al 18,17%, rispetto ai precedenti 3,26 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,58 miliardi.Su 751 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 245 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 453 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 53 azioni del listino milanese.