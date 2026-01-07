Cambiamenti climatici, nasce il Santuario della memoria dei ghiacciai

(Teleborsa) -unico al mondo, cheper secoli. Conservati a -50 gradi di temperatura, questi archivi di ghiacciodel nostro pianeta per le generazioni future di scienziati, restituendo preziose informazioni su clima e ambiente della Terra.di ghiaccio alpino estratti dal(Col du Dôme, Francia) e dal(Svizzera) andranno a formare, un'infrastruttura scavata sotto strati compatti di neve. A questi primi campioni si, che saranno prelevati dai ghiacciai di tutto il mondo.L'inaugurazione dell'Ice Memory Sanctuary è prevista per ile potrà essere seguita in diretta streaming dallain Antartide.L'evento, promosso dallae dai suoi partner fondatori, tra cui il, vedrà la partecipazione delle istituzioni che hanno supportato il progetto, tra cuiche, come ente attuatore per la logistica del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA), ha gestito, insieme all’, la progettazione e realizzazione dell’ice cave: I due istituto hanno in particolaredelle carote di ghiaccio, dove sono arrivate con la nave rompighiaccio Laura Bassi dell’OGS,, a 3.200 metri di altitudine sul plateau antartico.