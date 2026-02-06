Scuola, nasce l'Osservatorio sulla sicurezza. Anief: servono più risorse e valutazione burnout

"Con il decreto numeroviene istituito l’. Per l’ANIEF si tratta di un provvedimento atteso, perché già dai rapporti del Ministero dell’Istruzione e del Merito del luglio 2025 era emerso che,". Lo ha dichiarato"Questo dato, tuttavia, non rappresenta una novità assoluta, poiché anche i precedenti rilevamenti avevano evidenziato criticità simili:percentuale che è salita al 40% nel 2020, all’alba della pandemia.Alla luce di questi elementi,. Il ministro Valditara ha già dichiarato in passato che sono disponibilisecondo i nostri calcoli ne servirebbero almeno 10, ma si tratta comunque di un primo passo.Inoltre, si apre finalmente la possibilità di valutare lo stress lavoro-correlato attraverso uno specificoEsistono già test condotti in modo autonomo da alcune università, finalizzati a misurare lo stato di benessere psicologico del personale scolastico. Ora tutto questo potrà finalmente essere oggetto di studio in maniera strutturata", conclude Nonnis.