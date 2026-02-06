Milano 17:08
Scuola, nasce l'Osservatorio sulla sicurezza. Anief: servono più risorse e valutazione burnout

"Con il decreto numero 11 di gennaio 2026 viene istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Per l’ANIEF si tratta di un provvedimento atteso, perché già dai rapporti del Ministero dell’Istruzione e del Merito del luglio 2025 era emerso che, su 10.000 plessi esaminati, soltanto 4.000 risultavano in possesso di tutte e cinque le certificazioni obbligatorie". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.

"Questo dato, tuttavia, non rappresenta una novità assoluta, poiché anche i precedenti rilevamenti avevano evidenziato criticità simili: già nel 2010 Legambiente aveva segnalato che il 18% degli istituti necessitava di interventi urgenti, percentuale che è salita al 40% nel 2020, all’alba della pandemia.

Alla luce di questi elementi, l’Osservatorio si configura come uno strumento necessario. Il ministro Valditara ha già dichiarato in passato che sono disponibili 3,5 miliardi di euro per opere strutturali; secondo i nostri calcoli ne servirebbero almeno 10, ma si tratta comunque di un primo passo.

Inoltre, si apre finalmente la possibilità di valutare lo stress lavoro-correlato attraverso uno specifico osservatorio sul burnout. Esistono già test condotti in modo autonomo da alcune università, finalizzati a misurare lo stato di benessere psicologico del personale scolastico. Ora tutto questo potrà finalmente essere oggetto di studio in maniera strutturata", conclude Nonnis.
