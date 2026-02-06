Scuola, nasce l'Osservatorio sulla sicurezza. Anief: servono più risorse e valutazione burnout

"Con il decreto numero 11 di gennaio 2026
viene istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico
. Per l’ANIEF si tratta di un provvedimento atteso, perché già dai rapporti del Ministero dell’Istruzione e del Merito del luglio 2025 era emerso che, su 10.000 plessi esaminati, soltanto 4.000 risultavano in possesso di tutte e cinque le certificazioni obbligatorie
". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.
"Questo dato, tuttavia, non rappresenta una novità assoluta, poiché anche i precedenti rilevamenti avevano evidenziato criticità simili: già nel 2010 Legambiente aveva segnalato che il 18% degli istituti necessitava di interventi urgenti,
percentuale che è salita al 40% nel 2020, all’alba della pandemia.
Alla luce di questi elementi, l’Osservatorio si configura come uno strumento necessario
. Il ministro Valditara ha già dichiarato in passato che sono disponibili 3,5 miliardi di euro per opere strutturali;
secondo i nostri calcoli ne servirebbero almeno 10, ma si tratta comunque di un primo passo.
Inoltre, si apre finalmente la possibilità di valutare lo stress lavoro-correlato attraverso uno specifico osservatorio sul burnout.
Esistono già test condotti in modo autonomo da alcune università, finalizzati a misurare lo stato di benessere psicologico del personale scolastico. Ora tutto questo potrà finalmente essere oggetto di studio in maniera strutturata", conclude Nonnis.
"