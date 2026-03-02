Milano 17:13
46.265 -2,00%
Nasdaq 17:13
24.935 -0,10%
Dow Jones 17:13
48.892 -0,18%
Londra 17:13
10.790 -1,10%
Francoforte 17:12
24.699 -2,32%

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Automobiles & Parts in forte calo
Si abbattono le vendite sull'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 483,48 punti, in forte calo del 3,72%.
