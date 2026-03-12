Milano 9:58
44.713 -0,13%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:58
10.314 -0,38%
23.587 -0,23%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts

Giornata negativa per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la seduta a 452,31 punti, in calo dello 0,89%.
