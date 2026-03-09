Milano 17:35
Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi crolla del 2,37%, scendendo fino a 446,9 punti.
