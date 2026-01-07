Francia, migliora come da attese la fiducia dei consumatori a dicembre

(Teleborsa) - Migliora leggermente la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di dicembre
2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dagli 89 del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti, che stimavano un aumento a 90 punti.
L'indice relativo alla situazione finanziaria personale
degli ultimi 12 mesi si conferma a -21 punti, mentre quello relativo alle condizioni future
dei prossimi 12 mesi peggiora a -14 punti da -13.(Foto: Anthony Choren su Unsplash)