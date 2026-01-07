Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 19:28
25.753 +0,44%
Dow Jones 19:28
49.193 -0,54%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Generali completa collocamento emissione subordinata per 650 milioni, ordini oltre 4 volte l’offerta

Finanza
Generali completa collocamento emissione subordinata per 650 milioni, ordini oltre 4 volte l’offerta
(Teleborsa) - Generali ha collocato mercoledì un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel Gennaio 2036, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di 650 milioni.

I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali da 15 miliardi di euro.

In fase di collocamento, sono stati raccolti ordini superiori a 2,6 miliardi, oltre 4 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 135 investitori istituzionali internazionali, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati.

La data di regolamento è prevista per il 14 gennaio 2026. É prevista la quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e sul segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional).

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “L’emissione obbligazionaria odierna è pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito. Questa operazione contribuisce inoltre a gestire in modo efficace le prossime scadenze obbligazionarie del 2027 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito. Il successo del collocamento conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano
strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'”.
Condividi
```