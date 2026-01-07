Generali completa collocamento emissione subordinata per 650 milioni, ordini oltre 4 volte l’offerta

Generali

(Teleborsa) -ha collocato mercoledì une con scadenza nel Gennaio 2036, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente unI Titoli saranno emessi ai sensi deldi Generali da 15 miliardi di euro.In fase di collocamento, sono stati raccolti, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 135 investitori istituzionali internazionali, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati.La data di regolamento è prevista per il 14 gennaio 2026. É prevista la quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e sul segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional).Il, ha affermato: “L’emissione obbligazionaria odierna è pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito. Questa operazione contribuisce inoltre a gestire in modo efficace le prossime scadenze obbligazionarie del 2027 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito. Il successo del collocamento conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro pianostrategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'”.