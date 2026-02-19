Fincantieri, affonda a Piazza Affari in scia a collocamento a sconto

(Teleborsa) - Mattinata da fanalino di coda a Milano
per Fincantieri
che risente del recente collocamento a sconto.
La società ha annunciato la conclusione del collocamento di 32.588.445 azioni ordinarie
, pari al 10% del capitale sociale pre-aumento, per un controvalore complessivo lordo di 499.254.977,4 euro, avviato ieri mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata a investitori qualificati e/o istituzionali.
Sulla base della domanda raccolta nel contesto dell’ABB, che ha superato di molte volte l’offerta, il prezzo di emissione delle azioni all’esito del collocamento è stato fissato in 15,32 euro per azione. La cifra incorpora uno sconto del 7% sul prezzo di chiusura di ieri sera, pari a 16,47 euro
.
Al momento il titolo lascia sul parterre il 9,4% a 14,92 euro a fronte del -1,2% del FTSE MIB
