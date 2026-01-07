India accelera nonostante le difficoltà globali, PIL reale stimato al 7,4% nel 2025-26

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari pubblicate mercoledì dal Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione dei Programmi, il, in aumento rispetto al 6,5% dell'anno fiscale 2024-25.Il principale motore della crescita sarà il. I funzionari prevedono che servizi finanziari, immobiliari, servizi professionali e pubblica amministrazione cresceranno del 9,9% a prezzi costanti nell'anno fiscale 2025-26. Seguono il commercio, il settore alberghiero, i trasporti, le comunicazioni e i servizi legati alla radiodiffusione che cresceranno del 7,5%, si legge nel comunicato ufficiale.Prevista stabile la crescita del, con un incremento previsto del 7% per il settore manifatturiero e delle costruzioni. Si stima che ilregistrerà un tasso di crescita del 3,1%.La??(PFCE) reale è attesa in crescita del 7% durante l'anno fiscale 2025-26, sostenuta dalle esenzioni dall'imposta sul reddito annunciate nel Bilancio dell'Unione e dai successivi tagli dell'aliquota GST su beni e servizi.Il governo stima che la(GFCF), un indicatore chiave dell', crescerà del 7,8% a prezzi costanti durante l'anno fiscale 2025-26, rispetto al 7,1% dell'anno fiscale precedente.Secondo i dati pubblicati lo scorso novembre, ricorda la nota, la crescita del PIL dell'India ha accelerato all'8,2% nel(luglio-settembre) dell'anno fiscale in corso, rispetto al 5,6% del corrispondente trimestre dell'anno fiscale 2024-25. Performance che ha fatto seguito a una robusta crescita del 7,8% nel(aprile-giugno), portando la crescita del PIL reale per il primo semestre dell'anno fiscale 2025-26 all'8%, rispetto al 6,1% del primo semestre dell'anno fiscale 2024-25.Nonostante le, tra cui l'aumento deida parte degli Stati Uniti, l'India continua a essere la principale economia in, sottolinea la nota del governo, che ricorda come il Fondo Monetario Internazionale (FMI) indichi l'India quale "l'unica grande economia a registrare una crescita superiore al 6% nell'anno fiscale 2025-26", nonostante il "commercio globale stia subendo delle interruzioni e la crescita mondiale complessiva stia rallentando".