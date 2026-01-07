Milano 13:29
45.622 -0,29%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:29
10.060 -0,62%
Francoforte 13:28
25.044 +0,61%

Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta con una perdita dell'1,80%.

La tendenza ad una settimana di Endeavour Mining è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,77 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38,91. L'equilibrata forza rialzista di Endeavour Mining è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 40,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
