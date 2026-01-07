Madrid: in calo Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Ribasso per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, che presenta una flessione dell'1,98%.
L'andamento di Meliá Hotels International
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di breve periodo di Meliá Hotels International
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,045 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)