Nestlé, il richiamo di lotti di latte artificiale si allarga oltre l'Europa
(Teleborsa) - Il colosso alimentare Nestlé ha richiamato di alcuni lotti di prodotti per l'alimentazione infantile. Il richiamo si è esteso oltre l'Europa, interessando Africa, Americhe e Asia, inclusi Brasile, Cina e Sudafrica.

Non sono ancora state confermate patologie in relazione ai lotti di latte artificiale SMA, BEBA, NAN e Alfamino che Nestlé ha richiamato a causa della possibile contaminazione con cereulide, una tossina che può causare nausea e vomito.

Sarebbero almeno 37 i paesi - tra cui la maggior parte degli stati europei, nonché Australia, Brasile, Cina, Messico e Sudafrica, - ad avere emesso avvisi di allerta sanitaria in merito alla possibile contaminazione del latte artificiale.
