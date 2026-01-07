Nestlé, il richiamo di lotti di latte artificiale si allarga oltre l'Europa

Nestlé

(Teleborsa) - Il colosso alimentareha. Il richiamo si è esteso oltre l'Europa, interessando Africa, Americhe e Asia, inclusi Brasile, Cina e Sudafrica.Non sono ancora state confermate patologie in relazione ai lotti di latte artificiale SMA, BEBA, NAN e Alfamino che Nestlé ha richiamato a causa della possibile contaminazione con cereulide, una tossina che può causare nausea e vomito.Sarebbero- tra cui la maggior parte degli stati europei, nonché Australia, Brasile, Cina, Messico e Sudafrica, - ad avere emesso avvisi di allerta sanitaria in merito alla possibile contaminazione del latte artificiale.