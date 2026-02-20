Danone: utile netto 2025 in calo a 1,83 miliardi, bene vendite

Danone

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2025 con undi pertinenza del gruppo nel 2025dai 2,02 miliardi di euro dell'anno precedente, a seguito dell'impatto didi euro, legati ai costi da ristrutturazione, che risultano quasi quadruplicati rispetto ai 179 milioni di euro del 2024, anno in cui Danone aveva registrato anche plusvalenze da cessione, fra cui la vendita della sua attività lattiero-casearia in Russia e la linea biologica in USA., mentre l'utile per azione diluito ricorrente è aumentato del 4,6% a 3,80 euro.Lesono rimaste sostanzialmente, a causa dell'a causa del deprezzamento del dollaro statunitense, del peso argentino e del renminbi cinese. Questo effetto, ha pressoché compensato la crescita delle vendite underlying ed a parità di perimetro pari al 4,5%. Questa crescita è stata trainata da un aumento del 2,7% dei volumi e del mix e da un contributo del prezzo dell'1,8%.hanno registrato unaper l'intero anno, oltre cinque volte superiore al tasso di crescita del 2,3% dell'Europa.Il, che include il latte artificiale per l'infanzia, è stato il business che ha registrato ladel gruppo nel 2025, con un fatturato a perimetro costante indi euro. Danone ha però annunciato chedi prodotti per l'infanzia in mercati non non specificati "in coordinamento con le autorità", citando l'evoluzione dei requisiti nazionali in materia di sicurezza alimentare, anche se la società ritiene che questa operazione non abbia un impatto finanziario degno di nota.L'aumento delle vendite ha favorito una(escluse voci straordinarie) a 3,67 miliardi di euro, portando il margine operativo ricorrente al 13,4% (+44 punti base). L'utile per azione diluito ricorrente è aumentato del 4,6% a 3,80 euro.Ilè sceso del 6,8% a 2,80 miliardi di euro, rispetto al record di 3 miliardi di euro del 2024, mentre gli investimenti sono aumentati di 132 milioni di euro a 1,06 miliardi di euro.è sceso a 8,43 miliardi di euro dagli 8,6 miliardi di euro, portando il rapporto indebitamento netto/EBITDA a 2 volte, rispetto a 1,9 volte nel 2024., Danone prevede unaa perimetro costante compresacon un utile operativo ricorrente che dovrebbe evidenziare una crescita più rapida del fatturato.