Milano 13:35
45.606 -0,32%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:35
10.057 -0,65%
Francoforte 13:35
25.027 +0,54%

Piazza Affari: calo per Technogym

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che mostra un decremento del 2,95%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Technogym subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve di Technogym è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
