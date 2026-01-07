Piazza Affari: calo per Technogym

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, che mostra un decremento del 2,95%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Technogym
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La tendenza di breve di Technogym
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)