Revolut, rumors: in trattativa per l'acquisto della banca digitale FUPS per entrare in Turchia

(Teleborsa) - Revolut
, app finanziaria con oltre 60 milioni di clienti, è in trattativa per l'acquisizione della banca digitale turca FUPS
per iniziare a offrire i suoi servizi nel paese. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda.Non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva
e non c'è certezza che il colosso fintech acquisisca FUPS, hanno dichiarato le fonti. In caso di accordo tra le due banche, l'acquisizione sarà soggetta all'approvazione dell'autorità di regolamentazione bancaria turca.