Milano 9:31
45.908 +0,34%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 9:31
10.082 -0,40%
24.989 +0,39%

Revolut, rumors: in trattativa per l'acquisto della banca digitale FUPS per entrare in Turchia

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Revolut, app finanziaria con oltre 60 milioni di clienti, è in trattativa per l'acquisizione della banca digitale turca FUPS per iniziare a offrire i suoi servizi nel paese. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda.

Non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva e non c'è certezza che il colosso fintech acquisisca FUPS, hanno dichiarato le fonti. In caso di accordo tra le due banche, l'acquisizione sarà soggetta all'approvazione dell'autorità di regolamentazione bancaria turca.
