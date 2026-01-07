Snam colloca green bond convertibile in azioni Italgas con contestuale riacquisto di titoli 2028

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha annunciato l'avvio delle seguenti e contestuali operazioni: ilper un importo totale dicon scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di; l'invito a vendere i titoli dell'emittente denominati "3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds" attualmente in circolazione e con scadenza 2028.Sul primo fronte, le obbligazioni saranno emesse al valore nominale di 100.000 euro e si prevede che pagheranno una. Le obbligazioni avranno una durata di 5 anni e saranno rimborsate a scadenza al valore nominale, salva l'opzione per l'emittente di rimborsare in azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash. Il prezzo iniziale di conversione, impiegato per il calcolo dell'exchange property sottostante le obbligazioni, incorporerà un premio stimato tra il 22,5% e il 27,5% applicato al prezzo di riferimento, che sarà determinato come la media aritmetica dei prezzi medi ponderati delle azioni durante l'averaging period. Il collocamento delle Obbligazioni sarà condotto attraverso un processo di accelerated bookbuilding.In concomitanza con il collocamento, i Joint Dealer Managers stanno assistendo Snam nel condurre un processo diper determinare se i detentori idonei siano interessati a vendere alcune o tutte delle loro obbligazioni 2028 nel riacquisto. Alla data del riacquisto un importo nominale complessivo di 499.800.000 euro delle obbligazioni 2028 è in circolazione e Snam intende riacquistare fino alla totalità dell'importo. Il prezzo di riacquisto per ogni 100.000 euro del capitale dell'obbligazione 2028 sarà fissato tra 176.550 e 176.800 euro prima di qualsiasi aggiustamento in linea con la variazione di prezzo di un'azione durante l'averaging period. Inoltre, Snam pagherà gli interessi maturati in relazione alle obbligazioni 2028 fino alla data di regolamento del riacquisto (esclusa).agiranno in qualità diin occasione del collocamento delle obbligazioni e, insieme con, agiranno in qualità di. Le structuring banks agiranno anche in qualità di joint dealer managers in occasione del riacquisto.