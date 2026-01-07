Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 20:25
25.718 +0,30%
Dow Jones 20:25
49.136 -0,66%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Tinexta, istituito il trust per cessione partecipazione in Tinexta Defence Holding

Finanza
Tinexta, istituito il trust per cessione partecipazione in Tinexta Defence Holding
(Teleborsa) - Tinexta ha istituito il trust - denominato “T-Defence” - trasferendo allo stesso la partecipazione in Tinexta Defence Holding (pari a circa l’85,5% del relativo capitale sociale) e avente l’obiettivo di cedere tale partecipazione nel minor tempo possibile a favore di un cessionario
ritenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in grado di assicurare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale.

È stata nominata, previo consenso della Presidenza, Spafid quale trustee.

"La governance del Gruppo Defence e le previsioni di circolazione delle partecipazioni in Tinexta Defence Holding S.r.l. - si legge in una nota della società - sono state adeguate alle disposizioni del Provvedimento d’intesa con i soci di minoranza di Tinexta Defence Holding S.r.l. e saranno comunicate alla Presidenza".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
Condividi
```