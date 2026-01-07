Tinexta, istituito il trust per cessione partecipazione in Tinexta Defence Holding

(Teleborsa) - Tinexta
ha istituito il trust
- denominato “T-Defence” - trasferendo allo stesso la partecipazione in Tinexta Defence Holding
(pari a circa l’85,5% del relativo capitale sociale) e avente l’obiettivo di cedere
tale partecipazione nel minor tempo possibile a favore di un cessionario
ritenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in grado di assicurare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale.
È stata nominata, previo consenso della Presidenza, Spafid quale trustee.
"La governance del Gruppo Defence e le previsioni di circolazione delle partecipazioni in Tinexta Defence Holding S.r.l. - si legge in una nota della società - sono state adeguate alle disposizioni del Provvedimento d’intesa con i soci di minoranza di Tinexta Defence Holding S.r.l. e saranno comunicate alla Presidenza".(Foto: Scott Graham su Unsplash)