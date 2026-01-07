Tinexta, istituito il trust per cessione partecipazione in Tinexta Defence Holding

Tinexta

(Teleborsa) -ha istituito il- denominato “T-Defence” - trasferendo allo stesso la partecipazione in(pari a circa l’85,5% del relativo capitale sociale) e avente l’obiettivo ditale partecipazione nel minor tempo possibile a favore di un cessionarioritenuto dallain grado di assicurare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezzanazionale.È stata nominata, previo consenso della Presidenza, Spafid quale trustee."La governance del Gruppo Defence e le previsioni di circolazione delle partecipazioni in Tinexta Defence Holding S.r.l. - si legge in una nota della società - sono state adeguate alle disposizioni del Provvedimento d’intesa con i soci di minoranza di Tinexta Defence Holding S.r.l. e saranno comunicate alla Presidenza".