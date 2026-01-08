Aquafil, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - Il Produttore di fibre e polimeri
ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026
e delle conference call. Giovedì 12/03/2026CDA
: Approvazione Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025Appuntamento
: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria Martedì 28/04/2026 Assemblea
: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025 Giovedì 14/05/2026CDA
: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026Appuntamento
: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria Giovedì 27/08/2026CDA
: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026Appuntamento
: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria Giovedì 12/11/2026CDA
: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026Appuntamento
: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria