Aquafil, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - Il Produttore di fibre e polimeri ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026 e delle conference call.


Giovedì 12/03/2026
CDA: Approvazione Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria

Martedì 28/04/2026
Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025

Giovedì 14/05/2026
CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria

Giovedì 27/08/2026
CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria

Giovedì 12/11/2026
CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria
