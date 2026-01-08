Aquafil, il calendario finanziario del 2026

Produttore di fibre e polimeri

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso dele delle conference call.: Approvazione Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria