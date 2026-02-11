Il calendario societario 2026 di Aeffe

Gruppo che opera a livello internazionale nel settore della moda e del lusso

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026 e delle conference call per la presentazione dei dati contabili.CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025Appuntamento: Conference call alle ore 16.00Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025 e nomina degli organi socialiCDA: Approvazione della semestrale 2025Appuntamento: Conference call alle ore 16.00