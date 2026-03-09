Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:34
24.639 -0,02%
Dow Jones 19:34
47.150 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,87%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.429,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,87%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,87%, dopo un'apertura a 24.429,67.
Condividi
```