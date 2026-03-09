Milano
17:35
44.025
-0,29%
Nasdaq
19:34
24.639
-0,02%
Dow Jones
19:34
47.150
-0,74%
Londra
17:35
10.250
-0,34%
Francoforte
17:35
23.409
-0,77%
Lunedì 9 Marzo 2026, ore 19.51
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,87%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,87%
Il Nasdaq-100 prende il via a 24.429,67 punti
In breve
,
Finanza
09 marzo 2026 - 14.33
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,87%, dopo un'apertura a 24.429,67.
Argomenti trattati
USA
(312)
·
Nasdaq 100
(89)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,02%
