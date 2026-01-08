Ddl Transizione 5.0, via libera Senato alla fiducia

(Teleborsa) - L'Aula delha dato ilposta dal governo sul ddl di conversione in legge del, approvandola con, 58 voti contrari e un astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera in seconda lettura. Il provvedimento scade il prossimo 20 gennaio.Il ddl di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 consta diche riguardano ial credito d'imposta Transizione 5.0 e laall'installazione di impianti da fonti rinnovabili.Tra le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione figura unaper le domande in corso.del governo che introduce modifiche allanel settore creditizio e assicurativo. Una modifica necessaria dopo checontro l'Italia per l'uso dei "poteri speciali" del governo nell'ambito delle. Va ricordato che la legge del Golden Power consente al governo di intervenire sulle operazioni societarie a tutela dei settori strategici e rilevanti per la sicurezza nazionale, ma secondo la Commissione europea,sulla libera circolazione dei capitali e interferire con le competenze della Banca centrale europea in materia di vigilanza bancaria.La riformulazione della norma, presentata dal sottosegretario al MEF Federico Freni, stabilisce la, segnatamente BCE e Antitrust, per le valutazioni di tipo prudenziale e concorrenziale. Fra i criteri che il Governo deve prendere in considerazione per esercitare il Golden Power figura anche la