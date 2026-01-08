Ddl Transizione 5.0, via libera Senato alla fiducia

(Teleborsa) - L'Aula del Senato
ha dato il via libera alla fiducia
posta dal governo sul ddl di conversione in legge del decreto Transizione 5.0
, approvandola con 88 voti favorevoli
, 58 voti contrari e un astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera in seconda lettura. Il provvedimento scade il prossimo 20 gennaio.
Il ddl di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 consta di soli due articoli
che riguardano i termini per la presentazione delle domande di accesso
al credito d'imposta Transizione 5.0 e la disciplina per la definizione delle aree idonee
all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Tra le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione figura una norma che introduce una deroga temporanea alle norme sulle aree idonee
per le domande in corso. Approvato anche l'emendamento
del governo che introduce modifiche alla normativa sul Golden Power
nel settore creditizio e assicurativo. Una modifica necessaria dopo che l'UE ha aperto la procedura di infrazione
contro l'Italia per l'uso dei "poteri speciali" del governo nell'ambito delle fusioni bancarie
. Va ricordato che la legge del Golden Power consente al governo di intervenire sulle operazioni societarie a tutela dei settori strategici e rilevanti per la sicurezza nazionale, ma secondo la Commissione europea, l'intervento sulle banche potrebbe violare le regole del mercato unico
sulla libera circolazione dei capitali e interferire con le competenze della Banca centrale europea in materia di vigilanza bancaria.
La riformulazione della norma, presentata dal sottosegretario al MEF Federico Freni, stabilisce la prevalenza della competenza delle Authorità europee
, segnatamente BCE e Antitrust, per le valutazioni di tipo prudenziale e concorrenziale. Fra i criteri che il Governo deve prendere in considerazione per esercitare il Golden Power figura anche la "sicurezza economica e finanziaria".