Disoccupazione ai minimi storici ma preoccupano inattività e lavoro femminile

(Teleborsa) -, toccando un, mentre il tasso di disoccupazione giovanile è calato al 18,8%.però anche ilche si attesta. Anche in valore assoluto i numeri restituiscono una dicotomia: l'occupazione cala di 34 mila unità e la disoccupazione di 30 mila unità, mentre, commenta, market analyst di, aggiungendo "la 'doppia flessione' non è un incidente statistico, è il leitmotiv dell’anno. Febbraio, aprile, luglio, agosto, ora novembre. Sempre lo stesso schema. Meno lavoro, meno ricerca di lavoro, più rinuncia".Guardando ai- afferma Debach - "la tenuta del mercato, quando c’è, è tutta nella sua struttura. I contratti permanenti aumentano di 258mila unità in un anno, quelli a termine crollano di 204mila.. Ma anche meno dinamica, meno capacità di assorbire shock".Per l'esperto "anche il. Il gap tra disoccupazionesi restringe a 0,6 punti percentuali. Il 6,1% femminile segna un minimo storico. Ma è un. A novembre le disoccupate diminuiscono di 22mila unità, mentre le. E quasi tutto il calo degli occupati del mese (-34 mila), l’88% (-30mila unità), ricade sulle donne. Il miglioramento del tasso passa più dall’uscita che dall’ingresso"., che complessivamente legge i dati Istat senza particolari preoccupazioni. "Lo scenario di fondo è di un mercato del lavoro che, seppure meno dinamico rispetto all’ultimo triennio, presenta ancora importanti spunti di vivacità", afferma l'Ufficio Studi di Confcommercio."Tra le note più critiche - si sottolinea - continua ad esserci la. Nonostante i progressi degli ultimi anni, che hanno visto questa componente dell’occupazione aumentare tra il 2020 ed il 2025 di oltre 870mila unità, ilrimane ancora superiore".