Disoccupazione ai minimi storici ma preoccupano inattività e lavoro femminile

(Teleborsa) - A novembre tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,7%
, toccando un record minimo
, mentre il tasso di disoccupazione giovanile è calato al 18,8%. Aumenta
però anche il tasso di inattività
che si attesta al 33,5%
. Anche in valore assoluto i numeri restituiscono una dicotomia: l'occupazione cala di 34 mila unità e la disoccupazione di 30 mila unità, mentre cresce il numero di inattivi di 72 mila unità
. "Il calo della disoccupazione non passa dal lavoro, passa dall’uscita dal mercato"
, commenta Gabriel Debach
, market analyst di eToro
, aggiungendo "la 'doppia flessione' non è un incidente statistico, è il leitmotiv dell’anno. Febbraio, aprile, luglio, agosto, ora novembre. Sempre lo stesso schema. Meno lavoro, meno ricerca di lavoro, più rinuncia".
Guardando ai contratti
- afferma Debach - "la tenuta del mercato, quando c’è, è tutta nella sua struttura. I contratti permanenti aumentano di 258mila unità in un anno, quelli a termine crollano di 204mila. Meno precarietà, più stabilità
. Ma anche meno dinamica, meno capacità di assorbire shock".
Per l'esperto "anche il dato di genere va letto con cautela
. Il gap tra disoccupazione maschile (5,5%) e femminile (6,1%)
si restringe a 0,6 punti percentuali. Il 6,1% femminile segna un minimo storico. Ma è un minimo fragile
. A novembre le disoccupate diminuiscono di 22mila unità, mentre le inattive aumentano di 49mila
. E quasi tutto il calo degli occupati del mese (-34 mila), l’88% (-30mila unità), ricade sulle donne. Il miglioramento del tasso passa più dall’uscita che dall’ingresso".Sull'occupazione femminile si concentra anche Confcommercio
, che complessivamente legge i dati Istat senza particolari preoccupazioni. "Lo scenario di fondo è di un mercato del lavoro che, seppure meno dinamico rispetto all’ultimo triennio, presenta ancora importanti spunti di vivacità", afferma l'Ufficio Studi di Confcommercio.
"Tra le note più critiche - si sottolinea - continua ad esserci la scarsa presenza delle donne nel mercato del lavoro
. Nonostante i progressi degli ultimi anni, che hanno visto questa componente dell’occupazione aumentare tra il 2020 ed il 2025 di oltre 870mila unità, il tasso d’inattività femminile
rimane ancora superiore al 42%
".