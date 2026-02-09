Milano
17:35
46.823
+2,06%
Nasdaq
18:13
25.327
+1,00%
Dow Jones
18:13
50.106
-0,02%
Londra
17:35
10.386
+0,16%
Francoforte
17:35
25.015
+1,19%
Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 18.29
Partite correnti Giappone in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
09 febbraio 2026 - 07.00
Giappone,
Partite correnti in dicembre pari a 7.288 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente 3.674 Mld ¥ (la previsione era 1.060 Mld ¥).
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
