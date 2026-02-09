Milano 17:35
Partite correnti Giappone in dicembre

Partite correnti Giappone in dicembre
Giappone, Partite correnti in dicembre pari a 7.288 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente 3.674 Mld ¥ (la previsione era 1.060 Mld ¥).

