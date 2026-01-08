Goldman Sachs punta sui titoli consumer tra i timori sulle valutazioni AI

Dick’s Sporting Goods

(Teleborsa) - Con il rallentamento del grande trade sull’intelligenza artificiale, sempre più strategist di Wall Street stanno cercando nuovi motori per sostenere il mercato azionario statunitense. Tra questi, il team diguidato da Ben Snider individua un’opportunità nei titoli legati alla spesa della classe media americana.Gli analisti della banca d'affari vedono potenziale soprattutto nelle aziende che offrono, ma che le persone comprano volentieri quando hanno un po’ più di soldi da spendere: retailer di abbigliamento premium, produttori di articoli per la casa, operatori turistici e casinò.Secondo Goldman Sachs, l’accelerazione attesa dell’economia statunitense potrebbe sostenere i margini di queste società, caratterizzate da una crescita stabile e da valutazioni ancora interessanti.In una nota del 6 gennaio, il team sottolinea come i consumatori di fascia media dovrebbero beneficiare di un, favorendo un incremento delle vendite. Il trend è già visibile: l’indice S&P Retail Select Industry - che include nomi come Carmax, Etsy e Academy Sports & Outdoors - è salito del 3,5% dall’inizio dell’anno e dell’8,8% da novembre.A sostenere i consumi, secondo Goldman Sachs, contribuiranno anche l'attenuarsi dell’impatto deidell’amministrazione Trump, un mercato del lavoro più stabile e i rimborsi fiscali previsti dalle misure approvate lo scorso anno.La ricerca di alternative al trade sull’AI - dominato dai(i giganti della tecnologia) negli ultimi tre anni - sta spingendo gli investitori verso settori rimasti indietro. Con una crescita economica attesa al 2,1% quest'anno, molti operatori vedono spazio per una rotazione verso titoli value e comparti più ciclici.Un esempio è, che ha iniziato il 2026 con un rialzo del 6,1% dopo un anno difficile. Il titolo è tra quelli segnalati da Goldman Sachs come esposti alla crescente ricchezza della classe media, insieme a