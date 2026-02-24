Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,862%

Goldman Sachs

Banco BPM

(Teleborsa) -ha unain. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 febbraio 2026.In particolare, lo 0,796% sono, l'1,008% sonocon possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sonocon date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027, lo 0,099% sonocon date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 18/02/2036; Call Option con date di scadenza comprese tra l' 11/03/2026 ed il 26/01/2028; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028; Put Option con data di scadenza il 18/12/2026.