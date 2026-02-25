Londra: in acquisto HSBC Holdings

società di servizi bancari e finanziari

FTSE 100

HSBC Holdings

HSBC Holdings

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,64%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,77 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,44. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)