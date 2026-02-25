Milano 9:54
47.054 +0,86%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:54
10.765 +0,79%
25.036 +0,20%

Migliori e peggiori
Londra: in acquisto HSBC Holdings
(Teleborsa) - Rialzo per la società di servizi bancari e finanziari, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HSBC Holdings rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di HSBC Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,77 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,44. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
