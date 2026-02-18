Milano 15:19
Londra: balza in avanti HSBC Holdings
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi bancari e finanziari, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di HSBC Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 13,39 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 12,62 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di HSBC Holdings è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 13,39.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
