HSBC, approvata la proposta di privatizzare Hang Seng Bank

HSBC

(Teleborsa) -, HSBC Asia Pacific e Hang Seng Bank hanno fatto sapere giovedì che la proposta di HSBC ditramite uno schema di concordato è statadagli azionisti interessati durante l'assemblea del tribunale e l'assemblea generale di Hang Seng Bank.Il Piano ha ricevuto un forte sostegno da parte degli azionisti, con circa l'ai sensi del Codice di Hong Kong sulle acquisizioni e le fusioni ("Codice delle acquisizioni di Hong Kong")durante l'assemblea del tribunale di Hang Seng Bank. Sono state superate tutte le soglie di approvazione richieste dall'Ordinanza sulle Società di Hong Kong e dal Codice sulle Acquisizioni di Hong Kong.Una volta soddisfatte queste condizioni, il 23 gennaio 2026 si terrà un'udienza presso l'Alta Corte per la richiesta di approvazione del Piano, che dovrebbe emettere la propria decisione lo stesso giorno.Fermo restando l'approvazione dell'Alta Corte e il soddisfacimento di tutte le altre condizioni stabilite nel Documento del Piano, si prevede che il Piano entri in vigore il 26 gennaio 2026, con il ritiro delle azioni di Hang Seng Bank dalla quotazione della Borsa di Hong Kong previsto per il 27 gennaio 2026.Al completamento della proposta, Hang Seng Bank diventerà unada HSBC Asia Pacific e, pertanto, una consociata interamente controllata dal Gruppo HSBC.