Intercos prosegue il buyback e acquista oltre 110 mila azioni

Intercos

produttore di prodotti cosmetici

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra il 2 gennaio 2026 e il 7 gennaio 2026, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 10,9696 euro per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre 2025.Al 7 gennaio, Intercos detiene 1.257.359 azioni proprie pari all'1,3048% del capitale sociale.A Milano, oggi, nuovo spunto rialzista per il, che guadagna bene e porta a casa un +2,73%.