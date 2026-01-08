Iveco Group leader sul clima: rating ‘A’ da CDP

(Teleborsa) -ha ricevuto il punteggio più alto,, l’organizzazione globale non-profit considerata lo standard di riferimento per la rendicontazione ambientale. Il risultato riconosceCDP utilizza una metodologia indipendente per valutare i partecipanti e assegnare un punteggio da ‘A’ a ‘D-’ in tre aree:. Per ilvalori che rappresentano un miglioramento rispetto ai risultati del 2024. Questi risultati dimostrano il, effettuare analisi dettagliate dei rischi e delle opportunità legati al clima, e migliorare continuamente accuratezza e trasparenza nella rendicontazione.ha commentato: "Il rating ‘A’ di CDP conferma il rigore della nostra governance dei. Riflette il modo in cui integriamo l’analisi dei rischi climatici nelle decisioni aziendali e manteniamo il nostro percorso di decarbonizzazione misurabile e verificabile".Iveco Group pone al centro delle proprie attività globali pratiche aziendali sostenibili e si è posta obiettivi ESG ambiziosi in quattro aree: