Iveco Group leader sul clima: rating ‘A’ da CDP

(Teleborsa) - Iveco Group
ha ricevuto il punteggio più alto, ‘A’, nella categoria 'Climate' della valutazione 2025 di CDP
, l’organizzazione globale non-profit considerata lo standard di riferimento per la rendicontazione ambientale. Il risultato riconosce Iveco Group come leader nella trasparenza e nell’azione contro il cambiamento climatico.
CDP utilizza una metodologia indipendente per valutare i partecipanti e assegnare un punteggio da ‘A’ a ‘D-’ in tre aree: cambiamento climatico (Climate)
, deforestazione (Forests)
e sicurezza idrica (Water Security)
. Per il 2025 Iveco Group ha ottenuto un punteggio di ‘A’ per l’area Climate e ‘A-’ per Water Security,
valori che rappresentano un miglioramento rispetto ai risultati del 2024. Questi risultati dimostrano il costante impegno del Gruppo nel ridurre la propria carbon footprint
, effettuare analisi dettagliate dei rischi e delle opportunità legati al clima, e migliorare continuamente accuratezza e trasparenza nella rendicontazione.Michele Ziosi, Chief Global Affairs & Sustainability Officer, Iveco Group,
ha commentato: "Il rating ‘A’ di CDP conferma il rigore della nostra governance dei temi legati al clima e la trasparenza delle nostre comunicazioni
. Riflette il modo in cui integriamo l’analisi dei rischi climatici nelle decisioni aziendali e manteniamo il nostro percorso di decarbonizzazione misurabile e verificabile".
Iveco Group pone al centro delle proprie attività globali pratiche aziendali sostenibili e si è posta obiettivi ESG ambiziosi in quattro aree: carbon footprint, sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei prodotti, approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, inclusione e partecipazione
.