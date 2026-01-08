Milano 13:20
Iveco Group leader sul clima: rating ‘A’ da CDP

Clima, Economia
(Teleborsa) - Iveco Group ha ricevuto il punteggio più alto, ‘A’, nella categoria 'Climate' della valutazione 2025 di CDP, l’organizzazione globale non-profit considerata lo standard di riferimento per la rendicontazione ambientale. Il risultato riconosce Iveco Group come leader nella trasparenza e nell’azione contro il cambiamento climatico.

CDP utilizza una metodologia indipendente per valutare i partecipanti e assegnare un punteggio da ‘A’ a ‘D-’ in tre aree: cambiamento climatico (Climate), deforestazione (Forests) e sicurezza idrica (Water Security). Per il 2025 Iveco Group ha ottenuto un punteggio di ‘A’ per l’area Climate e ‘A-’ per Water Security, valori che rappresentano un miglioramento rispetto ai risultati del 2024. Questi risultati dimostrano il costante impegno del Gruppo nel ridurre la propria carbon footprint, effettuare analisi dettagliate dei rischi e delle opportunità legati al clima, e migliorare continuamente accuratezza e trasparenza nella rendicontazione.

Michele Ziosi, Chief Global Affairs & Sustainability Officer, Iveco Group, ha commentato: "Il rating ‘A’ di CDP conferma il rigore della nostra governance dei temi legati al clima e la trasparenza delle nostre comunicazioni. Riflette il modo in cui integriamo l’analisi dei rischi climatici nelle decisioni aziendali e manteniamo il nostro percorso di decarbonizzazione misurabile e verificabile".

Iveco Group pone al centro delle proprie attività globali pratiche aziendali sostenibili e si è posta obiettivi ESG ambiziosi in quattro aree: carbon footprint, sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei prodotti, approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, inclusione e partecipazione.
