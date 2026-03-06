Milano 11:02
44.537 -0,16%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:02
10.424 +0,09%
Francoforte 11:01
23.803 -0,05%

Madrid: risultato positivo per Amadeus IT

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Amadeus IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 55,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```