Madrid: risultato positivo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Amadeus IT
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 55,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56,01.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)