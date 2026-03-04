Madrid: al centro degli acquisti Amadeus IT

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,12%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amadeus IT
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Amadeus IT
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 50,86 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 52,66. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 49,68.
