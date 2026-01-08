Milano 14:05
Madrid: scambi negativi per Endesa

Madrid: scambi negativi per Endesa
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società energetica spagnola, che mostra un decremento del 2,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endesa, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'utility spagnola classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,16 Euro e primo supporto individuato a 30,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,92.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
