Madrid: scambi negativi per Endesa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società energetica spagnola
, che mostra un decremento del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endesa
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo dell'utility spagnola
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,16 Euro e primo supporto individuato a 30,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,92.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)