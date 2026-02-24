Milano 11:05
Madrid: preme sull'acceleratore Endesa

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società energetica spagnola, che tratta in rialzo del 6,15%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Endesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,4%, rispetto a +1,86% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Le implicazioni di breve periodo dell'utility spagnola sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,34 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,38.

