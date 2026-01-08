Otofarma, ingresso di Nicola Mottola come CFO. Giulia Simone resta in CdA

(Teleborsa) - Otofarma
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di dispositivi acustici distribuiti principalmente attraverso
il canale farmaceutico, ha annunciato l'ingresso di Nicola Mottola come Chief Financial Officer
. La designazione del nuovo CFO si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della struttura manageriale della società.
Mottola ha iniziato il proprio percorso professionale nel 2010 in PWC
come Auditor, per poi passare nel 2015 in Proma
con il ruolo di Responsabile Controllo di Gestione e nel 2019 in Zeta Consulting
come Senior Consultant. Infine, prima di entrare in Otofarma, ha lavorato in Seda International Packaging Group
dal 2021 al 2025 come Responsabile Accounting e Tax di Gruppo, Responsabile del Bilancio Consolidato e Corporate Treasury and Finance Manager.Giulia Simone
, che con la sua professionalità ha contribuito alla crescita dell'azienda sin dalla sua costituzione e la cui consulenza e supporto sono stati preziosi nella fase di IPO e nei mesi immediatamente successivi alla quotazione, rimarrà consigliere
del Consiglio di Amministrazione e continuerà a ricoprire un ruolo determinante
"Grazie anche al supporto garantito dalle competenze di Mottola, Otofarma sarà in grado di raggiungere e assicurare un livello di governance e controllo di gestione solido e strutturato, che sostenga l'azienda nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile e di creazione di valore nel medio-lungo periodo", ha commentato l'AD Giovanna Incarnato Bartolomucci
.