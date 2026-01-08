Otofarma, ingresso di Nicola Mottola come CFO. Giulia Simone resta in CdA

Otofarma

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di dispositivi acustici distribuiti principalmente attraversoil canale farmaceutico, ha annunciato l'. La designazione del nuovo CFO si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della struttura manageriale della società.Mottola ha iniziato il proprio percorso professionale nel 2010 income Auditor, per poi passare nel 2015 incon il ruolo di Responsabile Controllo di Gestione e nel 2019 income Senior Consultant. Infine, prima di entrare in Otofarma, ha lavorato indal 2021 al 2025 come Responsabile Accounting e Tax di Gruppo, Responsabile del Bilancio Consolidato e Corporate Treasury and Finance Manager., che con la sua professionalità ha contribuito alla crescita dell'azienda sin dalla sua costituzione e la cui consulenza e supporto sono stati preziosi nella fase di IPO e nei mesi immediatamente successivi alla quotazione,del Consiglio di Amministrazione e continuerà a ricoprire un ruolo determinante"Grazie anche al supporto garantito dalle competenze di Mottola, Otofarma sarà in grado di raggiungere e assicurare un livello di governance e controllo di gestione solido e strutturato, che sostenga l'azienda nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile e di creazione di valore nel medio-lungo periodo", ha commentato l'